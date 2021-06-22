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  3. Yasak kalktı, Ruslar soluğu Türkiye'de aldı! Turizmde beklenen an! Rusya'dan ilk turist kafilesi

Yasak kalktı, Ruslar soluğu Türkiye'de aldı! Turizmde beklenen an! Rusya'dan ilk turist kafilesi

Pandemiyle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının dünya genelinde sürmesi kademeli normalleşme adımlarının atılmasını sağladı. Bu kapsamda turizm sektöründe uzun zamandır beklenen an geldi. Uçuşların açılmasıyla Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya ulaştı.

Yasak kalktı, Ruslar soluğu Türkiye'de aldı! Turizmde beklenen an! Rusya'dan ilk turist kafilesi

Yasakların kalkmasının ardından Rus turistler soluğu Türkiye'de aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlaması, 22 Haziran itibarıyla sona erdi. 2 aylık bir aradan sonra Rus turistler yeniden Türkiye'ye ve Antalya'ya gelmeye başladı.

Yasak kalktı, Ruslar soluğu Türkiyede aldı! Turizmde beklenen an! Rusyadan ilk turist kafilesi

Buna göre Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait uçak, 132 yolcusuyla saat 05.40'da Antalya Havalimanına indi. Uçaktan inen turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri kapsamında valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Yasak kalktı, Ruslar soluğu Türkiyede aldı! Turizmde beklenen an! Rusyadan ilk turist kafilesi

12 BİNDEN FAZLA RUS TURİST BEKLENİYOR

Gün içinde Rusya'dan Türkiye'ye 44 uçak ile 12 binden fazla turistin Antalya'ya gelmesi bekleniyor.

Yolculardan Oleg Uvanov, Antalya'da yaşayan bir dostunun yanına tatile geldiğini söyledi. Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra Türkiye'de olmanın çok güzel olduğunu dile getiren Uvanov, "Bütün yılın yorgunluğunu atıp, güzel bir tatil yapıp, dönmek istiyorum." dedi.

Yasak kalktı, Ruslar soluğu Türkiyede aldı! Turizmde beklenen an! Rusyadan ilk turist kafilesi

Alexandra Donskaya da tatil yapmak için sabırsızlandıkların ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla hemen uçak biletlerini aldıklarını belirtti. Antalya'yı ve Türkiye'yi çok sevdiklerini söyleyen Donskaya, ailesiyle birlikte geldiğini ve sıcak bir kentte güzel bir tatil yapmak istediğini kaydetti.Viktorina Zeiena da Türkiye'de büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

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