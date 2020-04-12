Yasak nedeniyle tesisatçı bulamayan yaşlı adama belediye yardım etti

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde yalnız yaşayan Durdu Mehmet Uzun'un (68) evinde su borusu patlayınca zor durumda kaldı. Yasak nedeniyle su tesisatçısı bulamayan yaşlı adamın haber verdiği Mersin'de yaşayan kızının sosyal medyadan yardım istemesi üzerine Elbistan Belediyesi ekipleri eve giderek su borusunu tamir etti.

Akşam saatlerinde evinin su borusu patlayan Durdu Mehmet Uzun, yasak nedeniyle dışarı çıkamazken, tamir için tesisatçı da bulamadı. Yalnız yaşayan yaşlı adam daha sonra Mersin'de yaşayan kızından yadım istedi. Durdu Mehmet Uzun'un kızı, sosyal medyadan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e mesaj atarak babasının kronik hastalığı olduğunu, dışarı çıkamadığını belirterek, "Fakat şu anda evinde su tesisatı ile ilgili sorun yaşıyor. Lütfen ekiplerinizden yardım rica ediyorum" dedi.

Mesajı gören Başkan Mehmet Gürbüz, yaşlı adamın sorunun hemen giderilmesi talimatını verdi. Hemen harekete geçen ekipler eve giderek, Durdu Mehmet Uzun'un su borusunu tamir etti. Uzun, ekiplere teşekkür etti.

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Kaynak: DHA