Yasak olmasına rağmen denize giren 40 kişiye işlem yapıldı
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'de yasağa rağmen denize giren 40 kişiye tutanak tutuldu.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'de yasağa rağmen denize giren 40 kişiye tutanak tutuldu.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dalgalı olması sebebiyle belediye plajında denize girilmemesi için ikazda bulunulduğu, fakat yasağa rağmen denize giren 40 kişi hakkında tutanak tanzim edilerek işlem yapıldığı duyuruldu.
Kaynak: İHA
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