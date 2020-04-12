Yasak sonrası 31 il sessizliğe büründü! İşte o görüntüler İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan ve Cumartesi Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı sonrası illerde sessizlik hakim oldu. İşte o görüntüler...

1 14 İstanbul'un işlek yerlerinden Caddebostan ile Bağdat Caddesi'nde de sakinlik ve sessizlik hakimdi.