Yasak sularda ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenliği yetişti
Ayvacık ilçesi Yeşil Liman açıklarında botla karşıya geçmek isteyen 24 düzensiz göçmen Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itildi. Ölüme terk edilen göçmenlerin imdadına yine Türk Sahil Güvenliği yetişti.
Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Yeşil Liman açıklarında Yunan Sahil Güvenliği tarafından ölüme terk edilen 2'si küçük çocuk, 24 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşil Liman açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot tespit edildi.
24 GÖÇMENDEN 2'Sİ ÇOCUK
Lastik bot içerisindeki 19'u erkek, 5'i kadın, 2'si çocuk 15 Afganistan, 8 Orta Afrika ve 3 Somali uyruklu olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen açık denizden kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenlerin tek tek ateşleri ölçüldü daha sonra düzensiz göçmenler Küçükkuyu Limanına getirildi.
HABERE YORUM KAT