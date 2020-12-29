Yasak yerden dönüş yaptı! Altına aldığı kadının kulağı kopardı

Sarıyer’de 40 yaşındaki Sevcan Özmeral, yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçerken araçlara yasak yerden dönüş yapan minibüsün çarpması sonucu aracın altında kaldı. Kazada kulağı kopan kadının kaldırıldığı hastanede kulağı yerine dikilirken o dehşet anlar ise kameraya saniye saniye böyle yansıdı.