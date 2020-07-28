Yasaklandı! O ilimizde bayram önlemi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Zonguldak'ta son bir haftada artışa geçti.

Zonguldak'ta koronavirüs vaka sayısı bin 29'u bulurken, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastaların sayısı ise 71'e yükseldi.

En son Giresun'a düğüne giden bir aileden 5 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Aile bireyleri koronavirüs testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla evde ve hastanede tedavi altına alındı.

Zonguldak Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ise Kurban Bayramı’yna ilişkin alınan kararları açıkladı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkinliğini azaltmak için toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla 5 maddelik karar alındığı belirtildi.

Karara göre, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Bayramda kalabalık şekilde bayramlaşma ve yemek organizasyonlarına da yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi.

Alınan karara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para ezası uygulanacağı açıklandı. Kent merkezinde ise bayram öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bazı vatandaşların maskeleri çene altında tuttuğu görüldü.