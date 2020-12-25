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  3. Yasaklar engel olamadı! Ünlü isimler Burak Yamantürk'ün doğum günü partisinde bir araya geldi!

Yasaklar engel olamadı! Ünlü isimler Burak Yamantürk'ün doğum günü partisinde bir araya geldi!

Oyuncu Burak Yamantürk geçtiğimiz akşam birbirinden ünlü isimlerinde katıldığı bir doğum günü partisi düzenledi. Partiye katılanlar arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Barış Arduç'ta vardı.

Yasaklar engel olamadı! Ünlü isimler Burak Yamantürk'ün doğum günü partisinde bir araya geldi!

Oyuncu Burak Yamantürk, 37’nci yaş gününü önceki akşam işadamı Önder Öztarhan’ın Emirgan’daki villasında kutladı.

Yemek ve fasılın olduğu partiye ünlü isimler adeta akın etti.

Yasaklar engel olamadı! Ünlü isimler Burak Yamantürk'ün doğum günü partisinde bir araya geldi!

Önder Öztarhan'ın villasının bahçesinde erken saatlerde başlayan yemekte ilerleyen saatlerde fasıl ekibi gelerek müzik ziyafeti yaşattı. Misafirler, gecede sosyal mesafe kurallarına da özen gösterdi. Burak Yamantürk ve sevgilisi Özge Özpirinçci gece sonu basın mensuplarına görüntü vermemek için villanın arka kapısından ayrılarak evlerinin yolunu tuttular.

"ÇOK FAZLA DIŞARI ÇIKMIYORUM"

Doğum gününe tek başına katılan Kenan İmirzalıoğlu, mekan çıkışı muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Koronavirüse yakalanmamak için dikkat ettiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Pandemi nedeniyle çok fazla dışarı çıkmıyorum. Bebeğe ve Sinem'e mikrop getirmemeye çalışıyorum" dedi.

Yasaklar engel olamadı! Ünlü isimler Burak Yamantürk'ün doğum günü partisinde bir araya geldi!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, doğum gününe eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile katıldı. Tatlıtuğ, keyifli geçen yemek sonrası basın mensuplarına görüntü vermemek için arabasını otoparka sokarak eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile partiden ayrıldı.Partiye yalnız takılan oyuncu Barış Arduç da eşi Gupse Özay'la ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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