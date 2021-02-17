Yasaklar kalkıyor mu? Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu akşam yapılan olan Kabine Toplantısından önemli gevşeme kararlarının çıkması bekleniyor. Mart ayının başından itibaren uygulanması öngörülen kafe ve restoranların açılması, hafta sonu yasağının kaldırılması ve masaya yatırılacak diğer tüm konular haberimizde...

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, alınan sıkı tedbirlerle pozitif vaka sayılarının 6 - 7 bin civarında seyretmesi üzerine Bakanlar Kurulu'nun gevşemeye yönelik birtakım kararlar alması bekleniyor. Mutant virüsün vaka sayılarını yükselişe geçirmemesi halinde mart ayında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması ve yeni normale geçiş planlanırken Sabah'ın haberine göre kısıtlamaların kaldırılması formülleri şöyle açıklandı:

KAFE VE RESTORANLAR

Kafe ve restoranlar için uygulanması beklenen bu kural dahilinde, mekanlara HES kodu ile giriş yapılması, iç mekanlarda maksimum yüzde 30 ve dış mekanlarda yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul edilmesi ve bir müşterinin mekanda en fazla 45 dakika kalması gibi koşulların getireleceği düşünülüyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Mart ayında öncelikle ilkokullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin öncelikle ilkokul, ardından da ortaoğretim kurumlarında, hibrit sistem ile faaliyete geçmesi bekleniyor.

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ÜNİVERSİTELER

YÖK tarafından düzenlenen anketin sonuçlarının üniversitelerdeki eğitim düzenlemesinde etkili olacağı bilinirken bu konuda da karar yine Bakanlar Kurulu'na ait olacak. Bu kapsamda pozitif vaka oranlarına göre baharda hibrit modelle eğitime başlanması planlanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Mart ayında ilk olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması fakat hafta içi yasaklarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının etkisini artırmaması üzerine hafta içi yasağının da kalkacağı belirtiliyor.