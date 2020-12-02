Yasaklara rağmen evde buluşanlara ceza yağacak! Koronayla mücadelede 'İhbar' dönemi başladı

Koronavirüs kısıtlamalarıyla ev içi görüşmeler de sınırlı hale getirildi. Bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı ihbar edebilecek. Kolluk kuvvetleri bu durumda hem misafire hem de ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira ceza kesecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından açıklanan yeni koronavirüs tedbirlerini kapsayan genelge İçişleri Bakanlığı’nca 81 ile gönderildi.

KOMŞULARI İHBAR EDEBİLECEK

Koronavirüs salgınındaki ciddi artış dolayısıyla kalabalık ortamların oluşmaması için harekete geçildi. Bu çerçevede evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyecek.

Milliyet'in haberine göre muhtarlar, bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı tespit ettiğinde, kolluk görevlilerine ihbarda bulunabilecek.

İhbar sonucu olay yerine gelen kolluk kuvvetleri, tedbir kararına aykırı bir durum saptaması durumunda, hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulayacak.

HES UYGULAMASINDA 'İHBAR' BUTONU

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına daha önce getirilen “İhbar” özelliği ile işletmelere yönelik buradan şikayetler oluşturulabiliyor. Ev içi toplantılarla ilgili tedbirlerin denetimi açısından da bu uygulamadan faydalanılması değerlendiriliyor.

Ev içi toplantılara yönelik yeni tedbire ilişkin ilk harekete geçen yerlerden biri Kastamonu Pınarbaşı ilçe kaymakamlığı oldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Aldığımız karar doğrultusunda 1 Aralık’tan itibaren ilçe genelinde aile, akraba ve hane ziyaretlerini yasaklıyoruz. Muhtarlarımız ve kolluk görevlilerimizin tespiti ile duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu tedbir kararına aykırılık saptandığında hem misafire hem de ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyoruz” denildi.