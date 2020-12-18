Yasakta eczaneye gidebilir miyim? | Eczane kapanış saati | Eczaneler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında belirlenen saatlerde uygulanan yasaklardan, üretimin aksamaması adına bazı sektörler ve kişilerin muaf tutulması üzeirne vatandaşların kafasında soru işaretlerine sebep oldu.

YASAKTA ECZANEYE GİDEBİLİR MİYİM?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; hafta sonu 28-29 Kasım belirli saatlerde uygulanacak olan yasaklar kapsamında Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri sokağa çıkma yasağının dışında tutuluyor.

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Yayımlanan güncel genelgeye göre; eczaneler hafta sonu açık olacak.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer almıştı.

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Sağlık kuruluşları niteliğinde olan eczaneler, yasaktan muaf tutulan işletmeler arasında yer alıyor ancak pazar günleri, yasak olmasa dahi eczaneler kapalı olduğundan yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.

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Genelge kapsamında uygulanacak diğer yasaklar ise şöyle:

"Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kısıtlamaya ilişkin ilk uygulama bugün saat 21.00'de başlayıp yarın saat 05.00'te bitecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak.