Yasakta, hayvanları besleme mesaisi

ADANA'da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından hayvanseverler, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün de desteğiyle sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı 17-19 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesi yayınladığı genelgede sokak hayvanlarını besleyen ve evcil hayvanlarını gezdirenler yasaktan muaf tutulduğu duyurmuştu. Bu kural 23 Nisan'da başlatılan 4 günlük sokağa çıkma yasağında da geçerliliğini sürdürüyor. Adana'da hayvanseverler, yasağın başlamasından itibaren her gün sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor. Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün de desteğiyle çalışmalarını yürüten hayvan dostları, genelgede kapsam dışı bırakıldıkları için çok mutlu olduklarını ve yetkililere teşekkür ettiklerini söyledi.

'HAYVAN DOSTLARIMIZ AÇ KALMAYACAK'

Genelgede kapsam dışı bırakılmalarının güzel bir duyarlılık örneği olduğunu belirten hayvansever Eda Yenmez (32), bu sayede uzak bölgelerde de besleme yapabildiklerini söyledi. Adana içinde tüm noktalara ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Yenmez, "Yasak günleri de dahil günde ortalama 8 saat besleme yapıyoruz. Salgın sonrası hayvanlarımız zor duruma düştü. 65 yaş üstü hayvanseverler dışarıya çıkamıyor. Ayrıca mama desteğimiz de azaldı. Buradan hayvanseverlere mama konusunda destek istediğimizi söylemek istiyorum. Böylece sokağa çıkma kısıtlamalarında dahi dostlarımız aç kalmayacak" diye konuştu.

Gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen Nefise Ebru Püren ise bölgesinin dışına çok fazla çıkmadan sokak hayvanlarını elinden geldiğince beslediğini belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilisi Kazım Baykurt da Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın ve genel müdürlüğün talimatıyla hayvanseverlere destek olduklarını yeri geldiğinde araç temin ederek yeri geldiğinde de beslemelere katıldıklarını söyledi.

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Kaynak: DHA