 Yasakta tramvaylar çalışıyor mu? | Hafta sonu tramvay saatleri İstanbul

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen ve ardından tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, can almaya devam ediyor. Akciğerlere yerleşen virüsün çok hızlı ve kolay şekilde başkalarına iletilmesi de vaka sayısının artmasına imkan sağlıyor. Ülkemizde açıklanan son verilere göre, pozitif vaka sayısı 32 bin sınırını aştı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından, bulaşı azaltmak adına yeni kısıtlama kararları alındı. Kararlar arasında yer alan bazı meslek grupları haricindeki vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması da beraberinde birtakım sorular getirdi.

YASAKTA TRAMVAYLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından 81 ile gönderilen genelgede, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesiyle Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara yer verildi. Bu kararlardan vatandaşların gündelik yaşamını en çok etkileyecek olanı, hafta içi 21.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması. Hafta sonu ise tam kapanmaya karar verilmesiyle, Cuma günleri 21.00'de başlayacak olan yasak Pazartesi günü 05.00'e dek devam edecek.

Yasak kararının 'üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulması' kararıyla duyurulmasının ardından muaf kişilerin iş yerlerine giderken kullanacağı ulaşım yöntemleri de merak konusu haline geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hafta Sonu Tarife Değişikliği başlığıyla yapılan açıklamada, Cumartesi ve Pazar günleri bazı seferlerin 15 dakika aralıklarla yapılacağı belirtilirken kısıtlama süresince zorunlu görevleri nedeni ile metro ve tramvayları kullanacak vatandaşlar için 2 gün boyunca her gün 1.468 işletme ve teknik çalışanın görev başında olacağı bilgisi verildi.

HAFTA SONU TRAMVAY SAATLERİ İSTANBUL

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada sefer saatleri şöyle belirtildi:

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde bu hafta sonu Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 5-6 Aralık tarihlerinde seferlerimizde düzenleme yapılmıştır.





Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere;



Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. 7 Aralık Pazartesi itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.



Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:



_M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

_M1B Yenikapı-Kirazlı

_M2 Yenikapı-Hacıosman

_M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

_M4 Kadıköy-Tavşantepe

_M5 Üsküdar-Çekmeköy

_M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

_T1 Kabataş-Bağcılar

_T4 Topkapı-Mescid-i Selam



Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. 7 Aralık Pazartesi saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.





_M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

_F1 Taksim-Kabataş füniküler,

_T3 Kadıköy-Moda tramvay,

_TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

_TF2 Eyüp-Piyer Loti

teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır.

Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.



Sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları çerçevesinde bazı istasyonlarımızın giriş-çıkış bölgelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme yapılan istasyon ve giriş-çıkışları bu linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz.

Kısıtlama süresince zorunlu görevleri nedeni ile metro ve tramvayları kullanacak vatandaşlarımız için 2 gün boyunca her gün 1.468 işletme ve teknik çalışanımız görevleri başında ve İstanbul’a hizmet vermeye devam edecektir.

En kısa zamanda, İstanbul’un tadını çıkartacağımız, sağlıklı hafta sonlarına kavuşmamız dileklerimizle.