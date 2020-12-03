Yasakta yemeksepeti açık mı?
İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs salgın sürecinde pozitif vaka sayısını ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 81 ile gönderilen genelge kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte dışarıdan yemek söyleme konusu da akıllarda soru işaretine neden oldu. Yasakta yemeksepeti açık mı? İşte detaylar...
Çin'in Vuhan kentinde açığa çıkan yeni tip koronavirüs, tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte artan pozitif vaka sayıları, en güncel verilere göre, 32 bin sınırına dayandı. Bu kapsamda, bulaş riskini önlemek adına alınan yeni kısıtlama kararları, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyesiyle, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda alınan kısıtlama kararları, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulmasının ardından uygulamaya geçildi. Kısıtlama kararlarında en çok dikkat çeken madde olan hafta sonu tam kapanma, vatandaşlar kafasında bazı soru işaretlerine sebep oldu. Cuma akşamı 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Yasakta yemeksepeti açık mı? sorusu da arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. İşte detaylar...
YASAKTA YEMEKSEPETİ AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede yer alan ifadeler kapsamında, lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.
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Genelge kapsamında uygulanacak diğer yasaklar ise şöyle:
- "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
- Kısıtlamaya ilişkin ilk uygulama bugün saat 21.00'de başlayıp yarın saat 05.00'te bitecek.
- Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
- Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.
- Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.
- Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak.
- Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.
- Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.
- Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.
- Sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde, genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek, özel araçla şehirler arası seyahat, izne tabi olacak.
- Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
- Genelge kapsamında yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak.
- Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek.
- Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.
- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçmeyecek.
- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak.
- Alışveriş merkezlerine girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu uygulanacak.