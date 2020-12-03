Çin'in Vuhan kentinde açığa çıkan yeni tip koronavirüs, tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte artan pozitif vaka sayıları, en güncel verilere göre, 32 bin sınırına dayandı. Bu kapsamda, bulaş riskini önlemek adına alınan yeni kısıtlama kararları, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyesiyle, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda alınan kısıtlama kararları, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulmasının ardından uygulamaya geçildi. Kısıtlama kararlarında en çok dikkat çeken madde olan hafta sonu tam kapanma, vatandaşlar kafasında bazı soru işaretlerine sebep oldu. Cuma akşamı 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Yasakta yemeksepeti açık mı? sorusu da arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. İşte detaylar...

YASAKTA YEMEKSEPETİ AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede yer alan ifadeler kapsamında, lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

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Böylece isteyen kişiler, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında 'yemeksepeti' aracılığıyla sipariş verebiliyor.

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Genelge kapsamında uygulanacak diğer yasaklar ise şöyle: