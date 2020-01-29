Yaşam Köyü’nü gezerek yetkililerden bilgiler aldılar

Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü'nü ziyaret eden Eskişehir Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu, merkezde yer alan donatıları gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile hayata geçirdiği "Yaşam Köyü", kentsel dönüşüme farklı bir bakış açısı kazandırırken; farklı konukları ağırlamaya da devam ediyor. Tamamlanma aşamasına gelen proje alanını bu kez Eskişehir Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu ziyaret etti. 35 kişi ile Yaşam Köyü'nü ziyaret eden grup, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Alzheimer Konuk Evi, Beceri ve Sanat Atölyesi ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Konuk heyet, "Eskişehir Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren çalışma grubumuz, kent kültürü ve değerleri hakkında halkımızı bilinçlendirmek ve bu alanda faaliyetler yapmayı, değerlerimizi tanıtmayı amaçlıyor. Tepebaşı Belediyesi yetkililerine, Yaşam Köyü gezimizde gösterdikleri misafirperverlik ve verdikleri bilgiler için teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundular.

Gezi, hep birlikte çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA