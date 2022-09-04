Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın sonuçları üzdü! Türkiye'nin en mutsuz şehri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl yapmış olduğu "Yaşam Memnuniyet Araştırması"nın 2022 sonuçlarını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri belli oldu. Vatandaşlar, sıralamada kendi memleketlerini aradı. Sonuçlar kimi vatandaşları şaşırttı. Sıralamada ilk sırada Diyarbakır yer alırken en mutlu il olarak belirlenen Isparta, listenin son sırasında yerini aldı.

EN MUTLU ŞEHİR İSE ISPARTA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Türkiye'nin illerinin mutsuzluk oranlarının listelendiği araştırmanın ilk sırasını Diyarbakır aldı. Buna göre yüzde 24,75'lik oranla Türkiye'nin en mutsuz ili olarak Diyarbakır seçildi.

Diyarbakır'ı yüzde 24,2 oran alarak ikinci sıradan takip eden Tunceli en mutsuz ikinci şehir, Şanlıurfa da 21,04'lük oranla en mutsuz üçüncü şehir oldu.

Listeye son sıradan giren Isparta ise Türkiye'in en mutlu şehri olarak seçildi. En mutlu ikinci şehir olma sıfatının Bolu alırken, üçüncü şehir de Bilecek oldu.