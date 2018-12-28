Yaşam mücadelesine umut ışığı oldular

İlik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve 5 yaşındaki Ayten Oruç ile tüm lösemi hastaları için Ödemiş'te Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasında iki günde 240 kişi kök hücre bağışında bulundu. Bu bağışçı sayısının Ödemiş'te kök hücre konusunda iki günde kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Her yıl Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyası bu yıl ilik nakli bekleyen lösemi hastası Ödemişli 5 yaşındaki Ayten Oruç ve 3,5 yaşındaki Öykü Arin ile tüm lösemi hastaları için kök hücre bağışıyla birlikte gerçekleştirildi. Ödemişliler sosyal medyada ve basında yer alan çağrılarla birlikte lösemi hastalarına umut olmak için Atatürk İlkokulu'nun yolunu tutup bağışta bulundu.

Ödemiş'teki en yüksek bağışçı sayısı

Perşembe gününden itibaren iki gün boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında Kızılay Ödemiş Kan Merkezi ekipleri yoğun bir mesaiyle bağışları kabul etti. İki günde toplam 240 kişi kök hücre, 192 kişi de kan bağışında bulunarak hayata tutunma mücadelelerine birer umut ışığı yaktı. Ödemiş'te bugüne kadarki en fazla kök hücre bağışının iki gün boyunca devam eden kampanya ile sağlandığı belirtildi.

Bağışlar Ankara'daki laboratuvara götürülecek

Ödemiş'te kabul edilen kök hücre bağışları, Ankara'da bulunan Sağlık Bakanlığı'na ait Doku Tipleme Laboratuvarı'na teslim edilecek, burada analiz doğrultusunda hasta ve bağışçı adayı arasında uyum tespit edildiğinde Türk Kızılayı tarafından bağışçıyla iletişime geçilecek.

Cuma günü itibariyle Atatürk İlkokulu'nda tamamlanan kampanyanın yanı sıra vatandaşların diğer günlerde de Kızılay Ödemiş Kan Merkezi'ne gidip kan bağışı ve kök hücre bağışında bulunabilecekleri aktarıldı.

Kaynak: İHA