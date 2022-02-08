Yasama Dönemi ne demek, TDK'ya göre Yasama Dönemi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yasama dönemi ne demek? Yasama dönemi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yasama dönemi kelimesi. Peki yasama dönemi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yasama dönemi nedir, yasama dönemi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YASAMA DÖNEMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yasama dönemi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yasama dönemi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Meclisin iki genel seçim arasında geçirdiği süre

