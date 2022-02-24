Yasama Gücü ne demek, TDK'ya göre Yasama Gücü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yasama gücü ne demek? Yasama gücü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yasama gücü kelimesi. Peki yasama gücü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yasama gücü nedir, yasama gücü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YASAMA GÜCÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yasama gücü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yasama gücü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi, yasama hakkı, yasama yetkisi, yasama kuvveti, teşrii kuvvet, teşri kuvveti



YASAMA GÜCÜ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Her devletin ilk ve temel yasası, yasama gücünü düzenleyen yasadır.

