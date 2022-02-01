Yasama Kurulu ne demek, TDK'ya göre Yasama Kurulu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yasama kurulu ne demek? Yasama kurulu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yasama kurulu kelimesi. Peki yasama kurulu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yasama kurulu nedir, yasama kurulu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YASAMA KURULU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yasama kurulu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yasama kurulu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parlamento

