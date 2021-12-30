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  3. 'Yaşamak istiyorum' diye paylaşımda bulunmuştu! Ünlü müzisyen Miss Ducasse hayatını kaybetti

'Yaşamak istiyorum' diye paylaşımda bulunmuştu! Ünlü müzisyen Miss Ducasse hayatını kaybetti

Miss Ducasse olarak bilinen DJ Karabo hayatını kaybetti. 29 yaşındaki ünlü ismin ölüm nedeninin ameliyatın neden olduğu komplikasyonlar olduğu öğrenildi.

'Yaşamak istiyorum' diye paylaşımda bulunmuştu! Ünlü müzisyen Miss Ducasse hayatını kaybetti 115

Miss Ducasse olarak tanınan DJ Karabo ameliyata bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.