'Yaşamak istiyorum' diye paylaşımda bulunmuştu! Ünlü müzisyen Miss Ducasse hayatını kaybetti Miss Ducasse olarak bilinen DJ Karabo hayatını kaybetti. 29 yaşındaki ünlü ismin ölüm nedeninin ameliyatın neden olduğu komplikasyonlar olduğu öğrenildi.

1 5 Miss Ducasse olarak tanınan DJ Karabo ameliyata bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.