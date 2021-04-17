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  3. Yaşanan kavgada silahlar konuştu! Taksicinin vurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Yaşanan kavgada silahlar konuştu! Taksicinin vurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Adana'da husumetli şahsın iş yerine gelerek tabancayla rastgele ateş açan zanlı, taksici Erdoğan Ş.'nin vurulmasına neden olmuştu. Yaşanan yaralama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşanan kavgada silahlar konuştu! Taksicinin vurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Adana'da yaşanan kavgada silahlar konuştu. Tabancayla rastgele ateş açan Kemal G'nin taksici Erdoğan Ş.'yi bacağından vurarak yaralanmasına neden olduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı.

15 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde yaşanan olayda Kemal G., aralarında husumet olan Fatih K.'nin iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Kemal G., yanında bulunan tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Fatih K.'nin yanında çalışan Mehmet Ö., olay yerinde bulunan berber Halil G. ile taksici Erdoğan Ş.'nin bacaklarına isabet etti. Olaydan sonra kaçan zanlı Kemal G'nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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