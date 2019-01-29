’Yaşantı’ dergisi yayın hayatına başladı

Samsun Medya Grubu, yeni dergisi "Yaşantı'nın ilk sayısını okurları ile buluşturdu.

Deneyimli kadrosuyla kısa sürede şehrin büyüyen markaları arasında yerini alan Samsun Medya Grubu, şehrin güncel hayatına farklı bir bakış getirecek Yaşantı dergisinin ilk sayısını çıkardı. Samsun gazetesi ve Samsun Canlı Haber TV ile şehrin nabzını tutan Samsun Medya Grubu artık aylık "Yaşantı" dergisiyle aktüel ve güncel haberlere farklı bir bakış açısı getirecek. 124 sayfa ile okuyucularının karşısına çıkan "Yaşantı" dergisi yayın politikasında, samimiyet ve güncelliği ön planda tutuyor.

Samsun Medya Grubu Yayın Kurulu Başkanı Necdet Uzun, Yaşantı dergisinin, usta isimlerin titiz çalışmalarıyla yayın hayatına başladığını açıkladı. Uzun, "İçeriği, mizanpajı ve baskı kalitesiyle benzerlerinden farklı bir çizgide yürüyecek olan Yaşantı dergisi, bir anlamda şehrin sosyal hayatına renk katacak" dedi.

Kaynak: İHA