Yaşar Doğu Caddesi yenilendi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez Mezitli ilçesinde yer alan Yaşar Doğu Caddesi ve bağlantılı yollarında alt yapı ve asfaltlama çalışmaları yaparak caddeyi yeniledi.

Kent genelinde yol yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sık kullandığı güzergahlardan birisi olan ve uzun yıllardır asfaltlanmayı bekleyen Yaşar Doğu Caddesi'ni ve bağlantılı yolları yenileyerek baştan sona asfaltladı. Asfaltlama çalışmaları öncesinde, alt yapısı bulunmayan caddede MESKİ ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından toplam 3 bin 159 metre yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirilirken, 25 adet yağmur suyu ızgarası yerleştirildi.

Tüm alt yapı çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa bir sürede Yaşar Doğu Caddesi'ni ve bağlantılı yolları asfaltlayarak vatandaşların kullanımına sundu. Caddeye toplam 2 bin 500 ton sıcak asfalt döküldü.

Kaynak: İHA