Yaşar Doğu Erkek Öğrenci Yurdu yeni yerinde

İhlas Vakfına bağlı Yaşar Doğu Erkek Öğrenci Yurdu, yeni binasında hizmete girdi.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 5082 Sokak'taki İhlas Vakfına ait yeni binaya taşınan Yaşar Doğu Erkek Öğrenci Yurdu, öğrenci kayıtlarına başladı. Yurt Müdürü Ahmet Karaca, yurdun üniversite öğrencileri için birçok açıdan avantajlı olduğunu söyledi.

Yurt hakkında bilgi veren Karaca, "Yurdumuz Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunmakta olup üniversiteye sadece 2 km uzaklıktadır. Tramvay, otobüs ve minibüs ile üniversiteye ulaşım sağlanabilmektedir. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere yurdumuzda 3 öğün ücretsiz yemek verilmektedir. Yurdumuzda öğrencilerimiz 24 saat sıcak sudan faydalanabilmektedir. Merkezi ısıtma sistemi sayesinde yurdumuz soğuk günlerde gün boyu sıcak tutulmaktadır. Yurdumuz çok katlı olduğundan üst katlara ulaşım için iki asansör bulunmaktadır. Bulunduğu konum sayesinde yurdumuzda deniz manzaralı odalar bulunmaktadır. Öğrencilerimizin çay içebilecekleri, dinlenebilecekleri, gazete-dergi okuyabilecekleri salonumuz yurdumuzda mevcuttur. Öğrencilerimiz her alanda faydalanabilecekleri geniş kütüphanemiz yurdumuzda bulunmaktadır. Öğrencilerimizin internete girebilmesi için yurdumuzda kablosuz internet bulunmaktadır. Yurdumuz 140 öğrenci kapasiteli olup odalar geniş ve ferahtır. 25 yıllık deneyim ve beş yıldızlı yeni yurdumuz ile üniversite öğrencilerimize hizmet vermekteyiz" dedi.

Kaynak: İHA