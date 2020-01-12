Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda Türkiye'den 26 madalya

Musa Aydın: Sporcularımızı tebrik ediyorum

48'inci Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası'nda 4 altın, 9 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 26 madalya kazanan Türkiye, kadınlarda şampiyon, erkeklerde 2'nci oldu. Birbirinden zevkli maçlara sahne olan organizasyonda bugün dereceye giren sporcular şunlar:

- Serbest Stil

61 KG

1 - Hamza Alaca (Türkiye) 2 - İntigam Valizade (Azerbaycan) 3 - Recep Topal 3 - M. Recep Aktaş

74 KG

1 - Ali Paşa Umarpaşaev (Bulgaristan) 2 - Georgi Sulava (Gürcistan) 3 - Yakup Gör (Türkiye) 3 - Hacımurad Hacıyev (Azerbaycan)

79 KG

1 - Abubakr Abakarov (Azerbaycan) 2 - Nuri Temür (Türkiye) 3 - Batuhan Kış 3 - M. Nuri Kotanoğlu

92 KG

1 - Aslanbek Albarov (Azerbaycan) 2 - Dato Margarashvili (Gürcistan) 3 - Irakli Mitsouri (Gürcistan) 3 - Shamil Zubariov ( Azerbaycan)

125 KG

1 - Cemalettin Magamedov (Azerbaycan) 2 - Tanju Gemici (Türkiye) 3 - Hasanbay Rakhimov (Özbekistan) 4 - Abdullah GÜNGÖR ( Türkiye)

- Serbest Stil Takım Sıralaması

1 - Azerbaycan 180 puan

2 - Türkiye 159 puan

3 - Gürcistan 123 puan

- Kadınlar

76 KG

1 - Yasemin Adar (Türkiye) 2 - Nemeth Zsanett (Macaristan) 3 - Maria Chamborskova (Bulgaristan) 3 - Medet Kzyz Alperi (Kırgızistan)

62 KG

1 - Aisulu Tynybekova (Kırgızistan) 2 - Tatyana Omelchenko (Azerbaycan) 3 - Elif Jale Yeşilırmak (Türkiye) 3 - Elmira Gamborava ( Azerbaycan)

55 KG

1 - Melda Dernekçi (Türkiye) 2 - Dilan Kaya (Türkiye) 3 - Esra Pul (Türkiye) 4 - Elif Yılmaz (Türkiye)

- Kadınlar Takım Sıralaması

1 - Türkiye 190 puan

2 - Azerbaycan 88 puan

3 - Bulgaristan 82 puan

MUSA AYDIN: SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

özel açıklamalarda bulundu. Turnuvada başarı kazanan milli sporcuları tebrik eden Aydın, "Yaşar Doğu turnuvası 19 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. 250 sporcu burada yarıştı. Ben yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum. Sporcularımızın aldıkları başarılardan dolayı kendilerini de tebrik ediyorum" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 12 KOTA"

Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olacaklarına inandığını ifade eden Aydın, "Hedefimiz tabii ki 12 kota. 4 kadınlar, 4 grekoromen, 4 serbest. 12 sporcu ile olimpiyatlara katılırsak daha çok madalya alma şansımızın olacağına inanıyorum. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyanın 5 tanesini güreşte kazandık. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da aynı başarıya imza atacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

TAHA AKGÜL'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan başkan Aydın, milli güreşçi Taha Akgül'e de geçmiş olsun dileklerini yollarken, "2016 Rio Olimpiyatları'nda şampiyon olan güreşçimiz Taha Akgül, talihsiz bir şekilde sakatlandı. Ben kendisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda da mindere dönmesi için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karşılaşmalardan detaylar

- Musa Aydın'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA