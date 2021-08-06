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Yaşar İpek'in Bakan Soylu'ya ricası dikkat çekti:" Bu işe el koyun"

Şarkıcı Yaşar İpek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya İnstagram üzerinden ricada bulundu. İpek'in paylaşımı sosyal medyada dikkat çekerken, yüzlerce beğeni aldı.

Yaşar İpek'in Bakan Soylu'ya ricası dikkat çekti:" Bu işe el koyun"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yangından kurtarılmış bir ineğin paylaşımına Yaşar İpek'ten şaşırtıcı bir yorum geldi. Yangınlarla ilgili paylaşım yapan Soylu'ya Yaşar İpek Afgan göçmenlerle ilgili ricada bulundu. Göçmenleri göndermeleri gerektiğini savunan İpek, yorumunda  "Sayın bakanım Allah hepinizden razı olsun ama bu Afganlar nedir? Allah peygamber aşkına bunları gönderin; sapığı, katili, hırsızı aramızda bunlar başımıza bela. Geçmişteki Afganistan milletiyle kıyaslamayın bu devir başka devir kafalarına göre her yere dağılma hakkını vermeyin. Biz sizin güvencenizde yaşıyoruz lütfen bu işe el koyun" ifadelerine yer verdi.

Yaşar İpek'in Bakan Soylu'ya ricası dikkat çekti:" Bu işe el koyun"

Yaşar İpek'in Bakan Soylu'ya ricası dikkat çekti:" Bu işe el koyun"

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