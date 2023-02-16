Yasar Kavas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasar Kavas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yasar Kavas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yasar Kavas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yasar Kavas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasar Kavas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasar Kavas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasar Kavas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasar Kavas 15 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yaşar Kavas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasar Kavas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yasar Kavas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yasar Kavas'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yasar Kavasboyu ve yaşı kaç

Yasar Kavas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasar Kavas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Yasar Kavas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasar Kavas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2021 yılında Konyaspor U19

21 Temmuz 2022 yılında 1922 Konya

30 Haziran 2023 yılında Konyaspor U19

Yasar Kavas kimdir

Yasar Kavas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasar Kavas şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konyaspor (2015-2022)

Yasar Kavas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U19 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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Yasar Kavas nereli

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