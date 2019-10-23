Yaşar Kemal Kütüphanesi’ne her kesimden büyük ilgi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve İstanbul'un en büyük ilçe belediye kütüphanesi olma özelliğiyle öne çıkan Yaşar Kemal Kütüphanesi, öğrencilerin yanı sıra, akademik çalışmalarını sürdüren yetişkinler için de çalışma ortamı sağlıyor.

İstanbul'un en büyük ilçe belediye kütüphanesi olma özelliğiyle öne çıkan, günlük ortalama bin 200 kişi tarafından ziyaret edilen Yaşar Kemal Kütüphanesi, ders çalışmak ve sınavlara hazırlanmak amacıyla ziyaret eden öğrencilerin yanı sıra, akademik çalışmalarını sürdüren yetişkinler tarafından da ziyaret ediliyor. Uzmanlık sınavına hazırlanan doktorlar, tez yazan, TUS, KPSS ve müfettişlik gibi sınavlara hazırlanan kişiler, yazar ve araştırmacılar, öğretmenler, okuma alışkanlığı edinmiş genç ve yetişkinler kütüphanenin kullanıcıları arasında yer alıyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nin birinci katında bulunan ve Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yaşar Kemal Kütüphanesi'nde ayrıca bireylerin bilgi edinme, okuma, öğrenme, kütüphanelerden yararlanma hakkı gözetilerek hak temelli kütüphanecilik hizmeti sunuluyor.

"Benim hayatımda oldukça önemli bir yeri var"

İlçe genelinde yer alan toplamda 15 adet kütüphanede 125 bine yakın kitap bulunuyor ve koleksiyondaki kitaplar her yaşa, her ilgi alanına hitap edecek çeşitlilikte güncel ve nitelikli olarak kullanıcıların tercih, talep ve önerileri ile temin ediliyor. Uluslararası Kütüphanecilik Federasyonu (IFLA) standartları, Halk Kütüphaneleri Yönetmeliğince belirlenen mesleki etik ilkeler göz önünde bulundurularak nitelikli hizmetler üreten kütüphaneden ise kullanıcılar da oldukça memnun olduklarını belirtti. Yaşar Kemal Kütüphanesi'nin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Nazlı Melek Telli, "Ben ilk önce kısa film senaryoları yazmak için buraya geldim. Ancak buradaki çalışma ortamı içimdeki öğrencilik isteğini tekrar uyandırdı ve öğrencilik hayatıma geri dönmek için üniversiteye hazırlanmaya karar verdim. Yaşar Kemal Kütüphanesi ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nin benim hayatımda oldukça önemli bir yeri var" ifadelerini kullandı.

"Günümün çok büyük bir kısmını burada geçiriyorum"

Uzmanlık sınavlarına hazırlanan Dr. Orhan Bayramoğlu ise kütüphane ile abisi sayesinde tanıştığını belirterek, " Yurt dışından yeni geldim ve çalışmalarımı sürdürebileceğim bir ortam arayışı içerisindeydim. O sırada abim bana Yaşar Kemal Kütüphanesi'nden bahsetti. Buraya ilk geldiğimde çok şaşırdım. Çünkü gerek dizaynı gerekse donanımı açısından oldukça faydalı bir yer. Ortamın güzelliğinin ve konforunun motivasyonumu artırdığını da ayrıca belirtmeliyim" derken, 58 yaşındaki mimar Ahmet Duran Hergün ise, "Günümün çok büyük bir kısmını burada geçiriyorum. Çalışmak ve özel araştırmalarımı gerçekleştirmek için ortam oldukça uygun. Güvenli, düzenli ve temiz olması diğer kütüphaneler ile kıyasladığımda ise artı puan kazandırıyor" dedi.

İlçede bulunan kütüphanelerde çeşitli bilim dalları, sanat, felsefe, tarih, edebiyat ve kişisel gelişim, gibi pek çok basılı eserin olmasının yanında sesli kitap, belgesel arşivi, interaktif eğitim ve e-arşivi bulunuyor. İnternet erişimi ve çıktı hizmetinin de verildiği kütüphanelerde ayrıca düzenli olarak eğitim, seminer ve atölye çalışmaları da düzenleniyor.

Kaynak: İHA