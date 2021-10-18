MHK tarafından Süper Lig karşılaşmalarını yöneten hakemlerinden biri olan ve TFF'nin üst klasman hakemleri arasında yer alan Yaşar Kemal Uğurlu'nun biyografisi futbolseverlerin merak konusu haline geldi. Bu kapsamda internet arama motorlarında Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Nereli? Mesleği ne? Kaç yaşında? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı? Soruları araştırılıyor. O soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte detaylar...

YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR? NERELİ? MESLEĞİ NE? KAÇ YAŞINDA?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1 Ocak 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yaşar Kemal baba tarafından ise Konyalı’dır. Gazi Üniversitesi İktisat bölümünü tamamlayan Uğurlu'nun kız kardeşi Milli eskrimcidir. Yaşar Kemal Uğurlu evlidir ve bir de kızı vardır. Uğurlu'nun hakemlik yapmaya başlamadan önce sigortacılık ile uğraştığı bilinmektedir.

Yaşar Kemal Uğurlu hakemlik başlangıcı olarak ilk adımını 2002 yılında Düzce’de hakemlik kursunda attı. Profesyonel olarak ilk kez 2004 yılında görev almaya başladı. Yaşar Kemal Uğurlu günümüze kadar maçlarda görev almaya devam etmektedir. Yaşar Kemal Uğurlu üst klasman ve Ankara bölgesi hakemidir.

Yaşar Kemal Uğurlu hakemlik mesleğine ilk adımını 2002 yılında Düzce’de hakemlik kursuna katılarak atmıştır. Profesyonel olarak ilk kez 2004 yılında çalarda görev almaya başlayan Yaşar Kemal Uğurlu, bu tarihten beridir hakemlik yapmaktadır. Yaşar Kemal Uğurlu üst klasman ve Ankara bölgesi hakemidir.

YAŞAR KEMAL UĞURLU HANGİ TAKIMLI?

Yaşar Kemal Uğurlu'nun hangi takımlı olduğu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ülkemizde en çok merak edilen konulardan birisi de hakemlerin hangi takımlı olduğu konusudur. Yaşar Kemal Uğurlu'nun hangi takımlı olduğu net olarak bilinmemekle birlikte sosyal medyada Uğurlu'nun Fenerbahçeli olduğu ifade ediliyor.