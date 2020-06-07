Yaşar Üniversiteli öğrenciler Café Europa’ya konuk oldu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve ESİAD İzmir AB Bilgi Merkezi tarafından, Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Café Europa" başlıklı online söyleşi düzenlendi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Pekka Mäki'nin yanı sıra oyuncu Tuba Ünsal'ın da katıldığı söyleşide Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri de yer aldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle AB Türkiye Delegasyonu ve Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İzmir AB Bilgi Merkezi tarafından, Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü iş birliği ile "Café Europa" başlıklı online söyleşi düzenlendi. Bünyamin Sürmeli'nin moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Pekka Mäki'nin yanı sıra oyuncu Tuba Ünsal, Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ve araştırma görevlilerinin sorunlarını yanıtladı. Söyleşide; çevre, iklim değişikliği, çevre problemleri, sürdürülebilir yaşam tarzları, AB Yeşil Anlaşma ve Covid-19 salgınının gelecekteki etkileri konularına odaklanıldı.

"Café Europa" girişimi, AB Türkiye Delegasyonu tarafından "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" sloganıyla kahvelerini yudumlarken samimi bir sohbet eşliğinde gençlerle AB büyükelçilerini bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlikleri içeriyor.

Kaynak: İHA