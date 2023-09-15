Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.

2015 yılından bu yana rektörlük görevini sürdürmekte olan Prof. Dr. Cemali Dinçer'in başarı dilekleriyle görevi devrettiği Prof. Dr. Levent Kandiller, "Bizden önce hizmetlerde bulunmuş özverili çalışma arkadaşlarımız gibi bizlerde üniversitemizin mutlak değerleri olan "Bilim', "Birlik" ve "Başarı" ilkeleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu görev bilinci bizlere, Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Merhum Sayın Selçuk Yaşar'dan miras kalmıştır" dedi.

Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller, "Yaşar Üniversitesi, Türkiye genelinde ve yurtdışında yükselen bir değer olmayı sürdürecektir. Üniversitemizi bugünlere getiren Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'ı saygıyla anıyorum. Yaşar Ailesi'ne, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ne ve tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 1986 yılında birincilikle lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 1989 yılında yüksek lisans ve 1994 yılında doktora eğitimlerini tamamladı. Rutgers Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak 1995-1997 yıllarında başladığı akademik görevine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1997 yılında yardımcı doçent, ve 1999 yılında doçent unvanı ile devam etti. 2007 yılında Çankaya Üniversitesi'nde profesörlüğe ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na atandı. 2012 yılında Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, 2015-2023 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevini üstlendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)