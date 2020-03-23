Yaşar Üniversitesi uzaktan eğitime başladı

Yaşar Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) "dijital, uzaktan eğitim" ile öğretime devam etme kararının ardından, korona virüs nedeniyle ara verilen eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemiyle devam ediyor.

Yürüttüğü eğitimde dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, üniversitede dönemde açılan bine yakın dersin büyük bir çoğunluğunu Çevrimiçi Öğrenme Ortamı (Sakai CLE) destekli öğrencilerine açan Yaşar Üniversitesi, 23 Mart'tan itibaren çevrimiçi ve çevrimdışı öğrenme ortamıyla eğitimine devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle üniversitelerde bir hafta ara verilen eğitimler, YÖK'ün "dijital, uzaktan eğitim" ile öğretime devam etme kararının ardından uzaktan eğitimlerle sürecek. Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile hayata geçirdiği eğitimde dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, uzun zamandır mevcut derslerin büyük bir kısmında ders içeriklerini ve kaynaklarını Sakai CLE ile öğrencilerine sunan Yaşar Üniversitesi, eğitim öğretime bu sistem üzerinden devam edecek.

"Dijital dönüşüm altyapımızı tamamladık"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, öğrenenlerin tüm öğrenme süreçlerini tek bir yerden yönetebilecekleri öğrenme ortamını uzun zamandır kullandıklarını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz sistemimizde, özelleştirilmiş çevrimiçi ders deneyimleri sunan ve binlerce öğrenene aynı anda ulaşma imkanı sunan sanal sınıf/toplantı altyapısı ve mobil uygulama çözümleri senkronize biçimde çalışmakta. Eğitimi daha etkileşimli, ilgi çekici ve erişilebilir hale getiren platform çözümleri konusunda dijital dönüşüm altyapımızı tamamladık. Üniversitemizde 2019-20 güz dönemi itibariyle açılan yaklaşık bin dersin çok büyük bir kısmı çevrimiçi öğrenme ortamımız sakai.yasar.edu.tr ile destekli olarak yürütülmekte. 7 binin üzerinde öğrenciye eş zamanlı hizmet verilmekte ve öğrenciler her dönem en az bir üniversite seçmeli dersini tamamen çevrimiçi olmak üzere almakta" dedi.

Sistemde sanal sınıflar da var

Sistem hakkında bilgi veren Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Özarslan ise "Çevrimiçi öğrenme ortamımız üzerinden akademisyenlerimizin; hali hazırda yüz yüze yürütülmekte olan dersleri çevrimiçi öğrenme ortamı üzerinden sanal sınıf araçları ile yürütme imkanı bulunmakta. Akademisyenlerimiz, ders izlencelerini paylaşabilirken ders içeriklerini ve kaynaklarını da kolayca yayınlayabiliyor. Öğrenci ödevlerini elektronik ortamda toplayarak Turnitin entegrasyonu sayesinde ödevlerdeki intihal durumlarını tespit edilebilirken yine çevrimiçi alıştırma ve etkinlikler yapabiliyorlar. Sistemde öğrencilere duyuru ve bildirim gönderebilmek, sanal sınıf ve toplantı imkanları ile gerektiğinde zaman ve mekan bağımsız sesli/görüntülü web konferans/sunum/canlı destek verebilmek mümkün. Sistem, birçok farklı öğrenme ve öğretme aracını bünyesinde barındırıyor ve tamamen mobil cihazlardan erişilebilir durumda. Öğrencilerimiz, fiziksel ortamdaki gibi sesli ve görüntülü canlı çevrimiçi derslerin yanı sıra çevrimdışı sağlanacak eğitim etkinlikleriyle eğitimlerine devam edebilecek" diye konuştu.

"Açık Dersler"

Yaşar Üniversitesi ayrıca, bilimsel birikimlerini, ders notlarını, kitaplarını, dersin sunum, görsel ve videolarını "Açık Dersler" olarak açık eğitim ortamı hayatboyu.yasar.edu.tr üzerinden de tüm kamuoyu ile paylaşıyor. Dileyen herkes bu ortamdan, ilgi duyduğu konulara yönelik ders ve içeriklere ulaşabilirken ve dersleri tamamladıktan sonra dersin başarı koşullarına bağlı olarak sınav ya da uygulamaları tamamlayarak sertifika alabiliyor.

Kaynak: İHA