Yaşar Üniversitesinden doktora öğrencilerine tam burs fırsatı

Yaşar Üniversitesi, farklı bilim dallarında yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programlarında çeşitli kariyer fırsatları sunmaya devam ediyor.

Bilimsel bilginin sektörel bilgi ile desteklendiği lisansüstü programlar, endüstri mühendisliğinden sanat ve tasarıma, lojistik mühendisliğinden özel ve kamu hukuk alanlarına kadar çeşitlilik gösteriyor. Doktora ve sanatta yeterlik programlarının tümü gerekli değerlendirme koşullarına sahip öğrencilere ücretsiz olarak sunuluyor.

Lisansüstü eğitim almanın önemini vurgulayan Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü yetkilileri, yüksek lisans ve doktora eğitiminin, bireye hem akademik hem iş dünyası hem de kişisel gelişim açısından önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan 12 ana bilim ve ana sanat dalında 21 master programının sunulduğunu belirten yetkililer, "Enstitü yüksek lisans programları; İşletme, Ekonomi, İletişim, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalları ile sanat ve tasarım ana sanat dalı yüksek lisans programlarından oluşuyor. Ayrıca işletme yönetimi uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı olan e-MBA de güçlü uzaktan öğretim alt yapısıyla 4 yıldır lisansüstü eğitim olarak veriliyor. Yüksek lisansını ileriye taşımak isteyen adaylara yönelik olarak da özel hukuk, kamu hukuku, sanat ve tasarım, işletme ve finans doktora programları sunuluyor. Enstitü, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerine, gerek iş dünyası gerek akademiye nitelikli bireyler yetiştiriyor" bilgisini verdi.

Çağa uygun strateji

2020-2021 akademik yılı güz döneminde başvuru kabul eden fen bilimleri enstitüsü programları ise Bilgisayar Mühendisliği doktora ve yüksek lisansı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği doktora ve yüksek lisansı, Endüstri Mühendisliği doktora ve yüksek lisansı, İç Mimarlık yüksek lisansı, İşletme Mühendisliği yüksek lisansı, Lojistik Mühendisliği yüksek lisansı, Mimarlık doktora ve yüksek lisansı olarak belirlendi. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, yaşam boyu eğitimin öneminin daha da fazla ortaya çıktığını belirten yetkililer, "Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bilim ve teknoloji başta olmak üzere hayatın her alanında yeni buluşlar yapılıyor. Resmi kurumlardan özel sektöre kadar herkes bu çağa uygun stratejiler geliştiriyor. Bilginin çok değerli olduğu bir çağdayız. Günümüz bilgi toplumunda, herkes, bilgiyi üreten, yöneten ve kullanan bireyler olmak zorunda" dedi.

Başvurular sürüyor

Yaşar Üniversitesi yüksek lisans programlarında, burs imkanlarının yanı sıra ikili protokol anlaşması bulunan kurum çalışanlarına ve birinci derece yakınlarına da indirim seçenekleri sunuluyor. Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarının tümü ise gerekli değerlendirme koşullarına sahip öğrencilere ücretsiz olarak sunuluyor. Lisansüstü programlarda, Erasmus değişim öğrencisi imkanı bulunmakta birlikte, Global Exchange değişim programlarıyla Avrupa dışından öğrenciler de yer alabiliyor. Eylül ayının ikinci yarısına dek lisansüstü programlara başvurular kabul edilebiliyor.

Kaynak: İHA