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Yaşar'dan Bursalı hayranlarına konser

ŞARKICI Yaşar, Bursa'da verdiği konserde, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaşar'dan Bursalı hayranlarına konser

ŞARKICI Yaşar, Bursa'da verdiği konserde, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kendine has yorumuyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Yaşar, Jolly Joker Bursa'da sahne aldı. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını söyleyen Yaşar, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 2 saati aşkın bir süre sahnede kalan Yaşar, performansıyla alkışlandı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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