Yaşayan Şehir Müzesi'nde boza ve şıra ikramı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te "Yaşayan Şehir Müzesi"nde boza ve şıra ikram edildi.

Belediye Başkanı Nihat Can, müzedeki etkinlikte yaptığı açıklamada, gelenek ve görenekleri yaşatmak için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşlara ve il dışından ziyaretçilere ikramlarda bulunduklarını belirten Can, "Osmanlı Devleti döneminde sıkça tüketilen şıra ve boza ikram ederek, bir tanıtım yaptık." dedi.

Müze görevlisi Yurdanur Kırlı da "Müzeye gelen ziyaretçileri hem bozanın hem de Osmanlı şerbeti şıranın tadına baksın istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA