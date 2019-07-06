Yasemin Çonka Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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YASEMİN ÇONKA KİMDİR?
Doğum tarihi : 18.Şubat.1972
Yasemin Çonka kaç yaşında : 47
Kilo & Boy :
Burcu : Kova
Meslek : Dizi Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu
Yasemin Çonka doğum yeri : İstanbul
YASEMİN ÇONKA BİYOGRAFİSİ
Yasemin Çonka, 18 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur.
1989 yılında başladığı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bolümü'nden 1993yılında mezun oldu.
Radyo Sport’ta spikerlik yapmaya başladı. Radyo Fener’in müdürlüğünü yaptı. Evlendi ve Amerika’ya gitti, iki buçuk yıl orada kaldı.
1996-1998 yıları arasında Amerika California'da Monterey Peninsula College, Monterey-California, English Language’de okudu.
1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan "İkinci Bahar" dizisinde başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide oynadı.
Yasemin Çonka Tahir Çonka ile evli olup, Sarp (d.1998) isminde bir oğlu vardır.
2012 yılında başlayan "Seksenler" Dizisinde Nazlı Karakterini canlandırırken, Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, İlker Ayrık ile başrolde oynadı.
Filmleri :
2018 - Cici Babam (Melahat) (Sinema Filmi)
2016 - Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi)
2016 - Tecahül-i Arif (Sinema Filmi)
2014 - Yapışık Kardeşler (Çekirdek çitleyen kız) (sinema filmi)
2013 - Benim Dünyam
2012 - Seksenler
2010 - Gönülçelen
2009 - 5 Yaş Sendromu
2008 - Devrim Arabaları
2008 - 2009 - Güldünya
2008 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
2007 - OKS Anneleri
2006 - Rüya Gibi
2005 - Hırsız Polis
2004 - Bıyık
2003 - Bir İstanbul Masalı
2002 - Aşk Meydan Savaşı
2002 - Hayalköy
2001 - Yeditepe İstanbul
1999 - İkinci Bahar
1995 - Bizim Ev
Tiyatro Oyunları :
1990-1993 - “Bedava mı Sandın?” Bakırköy Municipality Theatre
1993-1996 - “Ferhat’ın Yeni Acıları” İstanbul State Theatre
2000-2001 - ”Herkesin Gözü Önünde” Sadri Alışık Theatre
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