Yasemin Çonka Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YASEMİN ÇONKA KİMDİR?



Doğum tarihi : 18.Şubat.1972

Yasemin Çonka kaç yaşında : 47

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Dizi Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu

Yasemin Çonka doğum yeri : İstanbul

YASEMİN ÇONKA BİYOGRAFİSİ



Yasemin Çonka, 18 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur.

1989 yılında başladığı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bolümü'nden 1993yılında mezun oldu.

Radyo Sport’ta spikerlik yapmaya başladı. Radyo Fener’in müdürlüğünü yaptı. Evlendi ve Amerika’ya gitti, iki buçuk yıl orada kaldı.

1996-1998 yıları arasında Amerika California'da Monterey Peninsula College, Monterey-California, English Language’de okudu.

1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan "İkinci Bahar" dizisinde başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide oynadı.

Yasemin Çonka Tahir Çonka ile evli olup, Sarp (d.1998) isminde bir oğlu vardır.

2012 yılında başlayan "Seksenler" Dizisinde Nazlı Karakterini canlandırırken, Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, İlker Ayrık ile başrolde oynadı.

Filmleri :

2018 - Cici Babam (Melahat) (Sinema Filmi)

2016 - Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi)

2016 - Tecahül-i Arif (Sinema Filmi)

2014 - Yapışık Kardeşler (Çekirdek çitleyen kız) (sinema filmi)

2013 - Benim Dünyam

2012 - Seksenler

2010 - Gönülçelen

2009 - 5 Yaş Sendromu

2008 - Devrim Arabaları

2008 - 2009 - Güldünya

2008 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2007 - OKS Anneleri

2006 - Rüya Gibi

2005 - Hırsız Polis

2004 - Bıyık

2003 - Bir İstanbul Masalı

2002 - Aşk Meydan Savaşı

2002 - Hayalköy

2001 - Yeditepe İstanbul

1999 - İkinci Bahar

1995 - Bizim Ev

Tiyatro Oyunları :

1990-1993 - “Bedava mı Sandın?” Bakırköy Municipality Theatre

1993-1996 - “Ferhat’ın Yeni Acıları” İstanbul State Theatre

2000-2001 - ”Herkesin Gözü Önünde” Sadri Alışık Theatre