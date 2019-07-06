Yasemin Kumral Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YASEMİN KUMRAL KİMDİR?



Doğum tarihi : ??.??.1954

Yasemin Kumral kaç yaşında : 65

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Meslek : Şarkıcı, İş Adamı

Yasemin Kumral doğum yeri : İstanbul

YASEMİN KUMRAL BİYOGRAFİSİ



Yasemin Kumral, 1954 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi Melahat Kumral, babası gazeteci-yazar, şair Ahmet Muhtar Kumral’dır.

Müzik eğitimini babasından ve Prof. Fuat Koray'dan armoni, kompozisyon ve solfej dersleri alan Yasemin Kumral, Roma'da gitar, piyano ve şan öğrenimi gördü. Ortaokulu babasının görevli gittiği Roma’da okudu. Nişantaşı Işık Lisesi’nden mezun oldu. Sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü şan ana dalından mezun olmuştur. Çocukluk ve gençliğinde kaldığı İtalya’daki yıllarında aynı zamanda, resim atölyesi çalışmalarına devam etmiştir.

Işık Lisesi’nde öğrenciyken, “Yahya Kemal’i Sevenler” derneğinin düzenlediği şiir yarışmasında Türkiye birincisi olarak kazanmıştır.

Bestelerini kendisi yazan Yasemin Kumral, ilk ünlü olan şarkısı, 14 yaşındayken bestelediği “Yağmuru Durdurabilir misin?” dir. 1974′te söylediği, “Girne’den Yol Bağladık Anadolu’ya” adlı eseri, 25 yıl boyunca KUZEY Kıbrıs Bayrak Radyo, Televizyonunun istiklal marşımızla birlikte, açılış, kapanış marşı olmuş ve altın madalya ile ödüllendirilmiştir.

1975 yılında ise “tüm zamanların unutulmaz şarkılarından” ünvanını alacak olan Bim Bam Bom‘u söylemiş, altın plak almıştır.

İngilizce ve İtalyanca bilen Yasemin Kumral, özel bir tv kanalında sunuculuk ve talk show programı yaptı, daha sonra beş yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan baş danışmanlığı görevinde bulundu.

Yasemin Kumral, sanat hayatı boyunca şarkılarını sadece stadyumlar, tv ler ve sinema salonlarında söylemiş, gazino programlarında hiç yer almamıştır. “Sevmek Varken” isimli bir şiir kitabı vardır.

Mevlana hayranı olan Yasemin Kumral, onun muhteşem beyitlerini Türkçe’ye çevirtip besteleyerek büyük bir yenilik yapmış, bu şarkıları 1999 yılında “Yasemin Kumral” adlı 12 şarkılık bir albümde toplamıştır.

Devlet opera ve balesi bünyesinde, kimsesiz çocuklardan meydana getirdiği “Altın Çocuklar Korosu”, dünya opera koroları içinde bir ilktir.

Yasemin Kumral, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesi oldu. 2002 yılında İzmir milletvekilliği için AK Parti’den aday oldu. Kazanamadı ve 2011 yılında tekrar aday oldu yine kazanamadı.

Yoğun çalışma hayatında rağmen, resim yapmaya devam etmiş ve 2003 yılında “Bahar Sevgiyle Gelsin” isimli kişisel sergisini açmıştır.

Yasemin Kumral, İstanbul Moda’da spikerlik, sunuculuk ve güzel konuşma okulu açmıştır.

2006′da Unesko’nun teklifi üzerine “Haydı Kızlar Okula” kampanyası şarkısının söz ve bestesini yazarak seslendirmiş, klibinde rol almıştır.

Yasemin Kumral, 1986 yılında kurdukları ve eşi ile ortak olduğu Ahmet Şimşekkolejinin kolej marşını bestelemiş ve ilköğretim okulunun Koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Sayısız konserler veren ve plakları yayınlanan Yasemin Kumral'ın en popüler şarkısı 1975 yılında yayınlanan Bim Bam Bom isimli şarkısı olmuştur. Yasemin Kumral, 1980 yılından beri Mevlana'nın beyitleri üzerine besteler yapmaktadır.

Yasemin Kumral, Ahmet Şimşek kolejinin sahibi Ahmet Şimşek ile evlendi. “Tuncay”, “Altay Murat”, Yıldırım Ahmet ile Enis Yasin adında 4 erkek çocuğu ve Nilay Şimşek adında bir kızı vardır.

Bim Bam Bom İsimli Şarkısı:

BİM BAM BOM...

Oldu en sonunda oldu bim bam bom

Rüyalarım gerçek oldu bim bam bom

Duyduk duymadık demesin hiç kimse

İşte ilan ediyorum herkese

ah ah ah çok şükür dostlar

Benimde artık bir sevgilim var

Hırsından çatlasın düşmanlar

Şimdi benimde bir sevgilim var

Kim demiş kimse ona bakmaz diye

Kimse onu koluna takmaz diye

Evde kalmaktan kurtulamaz diye

Çatlasın patlasın dönsün deliye

Ha ha ha dinleyin dostlar

Benimde artık bir sevgilim var

Hırsından çatlasın düşmanlar

Şimdi benimde bir sevgilim var

Suratım asıkmıs hiç gülmezmişim

İki laf etmesini bilmezmişim

Doğrusu hiç mi hiç çekilmezmişim

Gördünüz mü meğerse ben neymişim

Bim bam bom çok şükür dostlar

Benimde artık bir sevgilim var

Bim bam bom çatlasın düşmanlar

Artık benimde bir sevgilim var

Ne yapsam nafile bu iş olmazmış

Benden daha çirkini bulunmazmış

Yüz yıl bekar kalsa beni almazmış

Milyonlar versem yanımda durmazmış

45 lik Plakları :

1971 - Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni

1971 - Bahar Şarkısı

1971 - Anneciğim

1973 - Yağmuru Durdurabilir Misin?

1972 - A Dağlar Ulu Dağlar

1972 - Menekşe

1973 - Ağla Ağla

1973 - Hasret Şarkısı

1974 - Girne’den Yol Bağladık Anadolu’ya

1974 - Sevgilim Üsküdar’lı

1975 - Bim Bam Bom

Albümleri :

1983 - Seninle Ben

1990 - Uzaylı Dostum

1999 - Yasemin Kumral-Mevlana Besteleri

2007 - Beyaz Zambak