Sosyal medya üzerinden çektiği komik videolarla tanınan Yasemin Sakallıoğlu TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yılbaşı programına konuk olmasının ardından özel hayatı merak edilmeye başlandı. 3 yıl birliktelik yaşadığı Burak Yırtar ile evlenen Sakallıoğlu'nun eşi merak konusu oldu. Peki Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi kim? Burak Yırtar kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte detaylar...

YASEMMİN SAKALLIOĞLU'NUN EŞİ KİM? BURAK YIRTAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Hakkında fazla bilgi bulunmayan, Elazığ'da doğduğu bilinen Burak Yırtar, yönetmenlik yapmaktadır. Anadolu Üniversitesi mezunudur. Yırtar, “Vay Başıma Gelenler”, “Babam ve Ailesi”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Acı Aşk”, “Umutsuz Ev Kadınları”, “Sihirli Annem”, “Sevdaluk”, “Lale Devri” gibi birçok dizi ve filmin set arkasında çalıştı. Burak Yırtar ayrıca, “Vay Başıma Gelenler”, “Şen Yuva”, “Bir Bulut Olsam”, “Kuzey Rüzgarı” gibi yapımlarda da rol aldı.

2021 yılında Yasemin Sakallıoğlu ile hayatını birleştirdi.

Yasemin Sakallıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?