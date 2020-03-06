Yasemin Sakallıoğlu'nun "Zengo" filmine halk galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada yayınlanan komik videolarıyla üne kavuşan Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk sinema filmi "Zengo"nun halk galası gerçekleştirildi.

Sakallıoğlu'nun yanı sıra oyunculardan Dilşah Demir, Ece İrtem ve Semih Varol'un katıldığı gösterim, Mall Of Istanbul'da yapıldı.

Ekip gösterim öncesinde takipçileriyle buluşarak, kendilerini görmeye gelenleri sahneden selamladı ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Filmin senaryosunu da kaleme alan Sakallıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmin senaryo aşamasıyla birlikte 20 ayda tamamladığını söyledi.

Sakallıoğlu, hayatında ilk kez bu kadar heyecanlandığını anlatarak, "Beni bugünlere halk getirdi. Video çekerek bugünlere geldim ve böyle bir filmin kutlamasının da bence en çok halkla yapılması gerekiyordu. O yüzden sevenlerimle bir arada olmaktan çok mutluyum." dedi.

Senaryoyu yazarken Şahan ve Togan Gökbakar'ın kendisine eşlik ettiğini belirten oyuncu, "Zengo"da kadın dayanışmasını anlattıklarını ifade etti.



Başrol oyuncularından Ece İrtem de çok iyi bir ekip çalışmasına imza attıklarını ve filmdeki samimiyetin seyirciye yansıyacağını dile getirdi.

Bugün gösterime giren Çamaşırhane Film yapımı "Zengo"nun yönetmenliğini Şahan Gökbakar ve Müge Manuş üstleniyor.

Ünal Kantarcı, Neşe Mengüloğlu, Burcu Ural, Nurgül Mutlu Akgüneş ve Yasemin Yılıkoğlu'nun da rol aldığı filmin konusu şöyle:



"Yaşadığı mahalleye kentsel dönüşüm gelmesi nedeniyle bir anda zenginleşen Zerrin, mahalledeki kadınlara kendi tasarımlarını giydirip ünlü bir modacı olma hayalleri kuran biridir. Biraz sonradan görme olsa da içten ve eğlenceli bir kadın olan Zerrin, çocukluğundan beri yoğun bir rekabet içinde olduğu Menkıbe'nin kendi tasarımlarını çalıp bir de üzerine defile düzenlemesiyle çılgına döner. Zerrin, yanına terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de alarak hayatını değiştirecek çılgın bir maceraya atılır."





Kaynak: AA