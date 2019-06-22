Yasemin Yürük'ün direk dansı izleyenleri şaşırttı

İlk olarak 'Yalan' şarkısıyla tanıdığımız ve 2000'li yıllara damga vuran Hepsi grubu, Gülçin'in ayrılması sonrası sessizliğe bürünmüştü. Uzun zamandır yeni projeler yapmayan grup üyeleri, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

DİREK DANSI YAPTIĞI VİDEOYU YAYINLADI

Yasemin Yürük, Instagram hesabından direk dans yaptığı videoyu yayınladı. 20 bin kez görüntülenen videoya, ünlü ismin takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.

YASEMİN YÜRÜK KİMDİR?

1986 doğumlu Hepsi Grubu üyelerinden olan Yasemin Yürük İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Reklam jingleları seslendirmiş ve aynı zamanda Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı güldürü programında yer almıştır. Yasemin Yürük aslen Mersin’lidir, yaşantısını İstanbul’da sürdürmektedir. En son 2015 yılında Trt ekranlarında yayınlanan Güle Güle adlı komedi ve güldürü programında yer almıştır.