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'Yaşı 19' ne zaman başlıyor? Konusu ne? 'Yaşı 19' oyuncu kadrosu belli oldu mu? Hangi kanalda yayınlanacak?

'Yaşı 19' ne zaman başlıyor? Konusu ne? Reytinglerden dolayı yayın hayatına son verilen bir çok dizinin ardından yine televizyon dünyasında bomba etkisi yaratacak 'Yaşı 19' için geri sayım başladı. Bir çok dizi severin merakla beklediği dizinin oyuncu kadrosu da büyük ilgi gördü. Peki 'Yaşı 19' ne zaman başlıyor? Konusu ne? 'Yaşı 19' oyuncu kadrosu belli oldu mu? Hangi kanalda yayınlanacak?

'Yaşı 19' ne zaman başlıyor? Konusu ne? 'Yaşı 19' oyuncu kadrosu belli oldu mu? Hangi kanalda yayınlanacak?

Gold Film imzalı yeni dizi 'Yaşı 19' dizi severler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Dizinin kadrosu yavaş yavaş şekillenirken 'Yaşı 19' dizisi ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? soruları da merak konusu oldu. 

'Yaşı 19' ne zaman başlıyor? Konusu ne? 'Yaşı 19' oyuncu kadrosu belli oldu mu? Hangi kanalda yayınlanacak?

YAŞI 19 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Baş rollerinde Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar'ın yer aldığı yeni dizi 'Yaşı 19' kadrosunda birbirinden başarılı isimler de yer alıyor. İşte Yaşın 19 dizisi oyuncu kadrosu;

Hülya Avşar,

Mehmet Aslantuğ,

Tolga Güleç,

Miray Daner,

Deniz Çakır,

Fikret Kuşkan

'YAŞI 19' KONUSU NE?

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın üstlendiği ve Sırna Yanık’ın senaryosunu yazdığı 'Yaşı 19' dizisinin konusu henüz açıklanmadı.

'YAŞI 19' NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çekimlerine Ocak ayında başlayacak olan “Yaşı 19” dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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