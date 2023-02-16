Yasin Ayari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Ayari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yasin Ayari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yasin Ayari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yasin Ayari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Ayari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasin Ayari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasin Ayari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasin Ayari 6 Ekim 2003 tarihinde Solna şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İsveç,Tunus uyrukludur.Gerçek adı da Yasin Abbas Ayari şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasin Ayari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Yasin Ayari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brighton & Hove Albion futbol takımında oynamaktadır. Brighton & Hove Albion takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yasin Ayari'nin Brighton & Hove Albion ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Yasin Ayariboyu ve yaşı kaç

Yasin Ayari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasin Ayari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yasin Ayari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasin Ayari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında AIK U19

22 Ekim 2021 yılında AIK

30 Ocak 2023 yılında Brighton

Yasin Ayari kimdir

Yasin Ayari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasin Ayari şuan Brighton & Hove Albion takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Råsunda IS (2010-2012), AIK Solna (2012-2021)

Yasin Ayari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 26 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yasin Ayari nereli

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