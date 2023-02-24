Yasin Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Hamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yasin Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yasin Hamed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yasin Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Hamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yasin Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Hamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasin Hamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasin Hamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasin Hamed 12 Eylül 1999 tarihinde Salonta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sudan,Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasin Hamed Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SRL yapmaktadır. Yasin Hamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yasin Hamed'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yasin Hamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasin Hamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Yasin Hamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasin Hamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında ASA U19

1 Temmuz 2016 yılında ASA 2013 Tg. Ms

13 Ocak 2017 yılında Pandurii

1 Temmuz 2017 yılında CFR Cluj

9 Ocak 2018 yılında Sepsi OSK

3 Şubat 2020 yılında Csikszereda

30 Haziran 2020 yılında Sepsi OSK

28 Temmuz 2020 yılında Nyíregyháza

1 Temmuz 2022 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2023 yılında Nyíregyháza

Yasin Hamed kimdir

Yasin Hamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasin Hamed şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Yasin Hamed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sudan takımında 15 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yasin Hamed nereli

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