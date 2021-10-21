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Yasin Kol kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi bölge hakemi? Yasin Kol hangi takımı tutuyor?

Süper Lig'in üst klasman hakemleri arasında yer alan Yasin Kol, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Yasin Kol kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi bölge hakemi? Yasin Kol hangi takımı tutuyor? Soruları araştırılıyor. Cevaplar haberimizde...

Yasin Kol kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi bölge hakemi? Yasin Kol hangi takımı tutuyor?

TFF'nin üst klasman hakem listesinde yer alan Yasin Kol, ülkemizde futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda internet arama motorlarında Yasin Kol kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi bölge hakemi? Yasin Kol hangi takımı tutuyor? Soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...

YASİN KOL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ BÖLGE HAKEMİ?

Yasin Kol Trabzon Bölgesi hakemlerindendir. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk kez 3 Mart 2019'da Süper Lig'de 4. hakem olarak görev almıştır. 2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir. Yasin Kol'un doğrum tarihi tam olarak bilinmemektedir.

Yasin Kol kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi bölge hakemi? Yasin Kol hangi takımı tutuyor?

YASİN KOL HANGİ TAKIMLI?

Yasin Kol'un hangi takımlı olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. Hangi takımı desteklediği tam olarak bilinmese de sosyal medyada yapılan yorumlara göre Yasin Kol'un Trabzonspor'u desteklediği öne sürülüyor.

Yasin Kol kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi bölge hakemi? Yasin Kol hangi takımı tutuyor?

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