Yasin Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasin Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasin Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasin Mohammed 4 Şubat 2000 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Yasin Mustafa Amin Mohammed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasin Mohammed Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yasin Mohammed'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yasin Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasin Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yasin Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasin Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Agricola B.

1 Temmuz 2020 yılında Modelu

1 Temmuz 2021 yılında Metaloglobus

1 Ocak 2022 yılında Tric. Breaza

30 Haziran 2022 yılında Metaloglobus

Yasin Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasin Mohammed şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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