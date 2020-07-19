Yasin Nisa tartışması nedir? Survivor 2020'nin adından söz ettiren yarışmacıları Yasin Obuz ile Nisa arasındaki gerilim, yarışma sona ermesine rağmen sürüyor. Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı ile ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Yasin Obuz'un paylaşımına Twitter kullanıcıları tepki gösterdi. Bu durum sebebiyle "pisliğinde boğul Yasin Obuz" Twitter'da TT oldu. Peki Yasin Nisa tartışması nedir? Ayrıntılar haberimizde...

YASİN NİSA TARTIŞMASI NEDİR?

Survivor 2020'de birçok kez gerilimler yaşayan Yasin Obuz ve Nisa Bölükbaşı, bu kez sosyal medyada karşı karşıya geldi.Yasin Obuz, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Nisa'nın arkasından konuştuğunu belirtti. Yasin Obuz, paylaşımında Nisa Bölükbaşı'nın kendi çabası ve desteği sayesinde yarışmaya devam ettiğini ifade etti. Nisa'ya ilişkin yaptığı paylaşıma Survivor'ın en çok konuşulan ve zaman zaman tepki toplayan isimlerinden biri olan Evrim'i de dahil eden Yasin Obuz, 'Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın nankör' ifadesini kullandı. İşte, yakın zamanda Galataport'ta gerçekleştirilen büyük finalle sona eren Survivor 2020 yarışmacıları Yasin Obuz ile Nisa Bölükbaşı gerilimini fitilleyen o paylaşımlar...



Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle çok sayıda Twitter kullanıcısının tepkisini çekti. Yasin Obuz, paylaşımlarına gelen tepkiler nedeniyle bir anda Twitter gündemine oturdu. Yasin Obuz, bu durumun ardından yaptığı paylaşımları sildi. Yasin Obuz, paylaşımlarını kaldırmasının ardından 'Mesaj alınmıştır bum' ifadesine yer verdiği bir paylaşımda daha bulundu.

Yasin, Survivor 2020'nin yarı finalinde elenmişti. Seyahat ettiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemleyen Yasin Obuz'un kendisine ait küçük bir işletmesi de bulunuyor..

Yasin Obuz geçen sezon Masterchef Türkiye yarışmasında yarışmıştı.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı.

Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.

Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Bir ara Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e de katılan Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, verdiği bilgilerle kendisini şu şekilde tanımlıyor;

Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi BESYO bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.

SURVİVOR NİSA ELENME ANI!

SURVİVOR SERCAN NİSA OLAYININ SES KAYDI

Survivor Nisa Sercan olayı sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Survivor 2020'de Sercan Yıldırım bir süre önce Nisa'ya duygularını açmıştı. Nisa da onu kibarca reddetmişti. O dönem olaylar kapansa da bireysel dokunulmazlığı kazanarak Nisa'nın ismini yazan Sercan bu konunun daha da büyümesine sebep olmuştu. Acun Ilıcalı ise Survivor Nisa-Sercan olayına ilişkin ses kaydı olduğundan söz etmişti. Acun Ilıcalı konseyde açıklayacağı şeylerden sonra her şeyin açıklığa kavuşacağını ifade etmişti..

Acun Ilıcalı'nun konuya ilişkin açıklaması şu şekildeydi:

"Konu Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikinizde tabiki Survivor'ın zor şartlarında mücadele ederken aranızdaki konuyla ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de iddiaları oldu. Bu konuya ben hiç müdahale olmadım ama iddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. Yani sizi bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi şekilde incelemelerini istedim ve o döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafında bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu."

"Ekibimizin yaklaşık 4 5 gün taramaları sonucunda o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Şimdi arkadaşlarım bu akşam da son kez bakacaklar. Ancak şunu söyleyebilirim, benim şu anda gördüğüm daha doğrusu dinlediğim bir ses kaydı var ve bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor. Bu ses bandında ben belli bir kanaate vardım ama tabiki dinleyenin yorumlayacağı bir konu. Suçlama boyutuna geldiği için 'Elimizde bir şey var da kullanmamış olabilir miyiz?' diye derin bir araştırma yaptık."

"Bunun için sadece bir gün rica ediyorum. Yarın bu konu ile ilgili tek bir açıklama yapacağım. Yarın bu konuyla ilgili ilk kez ve son kez bir açıklama yapacağım ve konuyu bir şekilde kapatmış olacağız."

Acun Ilıcalı konseyde Sercan'ın Nisa'ya bir not ulaştırdığını söylemişti. Acun Ilıcalı; Nisa, notu alırken yanında Gizem'in olduğunu belirtmişti. Bunu ses kayıtlarından anladıklarını söyleyen Acun Ilıcalı konuşmanın Gizem ve Nisa arasında geçtiğini ifade etmişti.

Gizem'in sevinçli olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, Sercan ile ilgili bu konuya Nisa'nın sıcak bakmadığını söylemişti. Acun Ilıcalı bunun ses kaydından anlaşıldığını belirtmişti.

Acun Ilıcalı, Gizem'in haber alışverişi konusunda çok motive olduğunu söylemişti.

Acun Ilıcalı, ses kaydını yarışmacılara dinletmedi. Fakat izleyiciler dinleyebilmişti.

Nisa'nın ses kaydında net ifadeler kullanması sebebiyle Acun Ilıcalı, Sercan'a "Senin zannettiğin bakış açısı değil bu" demişti. Yanlış anlaşılma ve iletişim kopukluğu olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, o dönem takımların bir araya gelemediklerini de anımsatmıştı.

SURVİVOR SERCAN İLE NİSA ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

Survivor'da Sercan, bardağına N ve S harflerini kazımıştı.

Survivor 40.bölümde açık arttırma sırasında Sercan’ın Nisa’ya yaptığı jest de çok konuşulmuştu.

Acun Ilıcalı, canlı yayında konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sercan’ın Nisa’ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan’dan Sercan’a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem." ifadelerini kulanmıştı.

SERCAN'IN NİSA'YA AÇILMASI

Survivor'da Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı'na hislerini anlatmaya çalışmıştı.

Sercan'ın açık artırma oyununda Nisa'ya yaptığı jest; akıllara "Sercan, Nisa'dan mı hoşlanıyor mu?" sorusunu getirmişti.

Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Survivor 49.bölüm fragmanında Nisa'yı çağırıp konuşması ise aşk iddialarını tekrar gündem getirmişti.

Nisa Bölükbaşı’ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuştu.

NİSA SERCAN'A NE YANIT VERDİ?

Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.

Sercan Yıldırım'ın yanıtı ise "Sıkıntı yok, anlaştık" şeklinde olmuştu.

Bu diyalog sosyal medyada çokça konuşulmuş, gerçekleşen konu hakkında çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

Profesyonel kariyeri öncesinde, çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vadeden performansla evrensel bir ün kazanan genç oyuncu, Uluslararası Gençler Turnuvası’nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya’ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol kaydetti. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi. Şubat 2006’da Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz’de bir turnuvaya katıldı. Yetenek avcılarının radarına giren Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan’a toplam beş gol attı. Son maçta Portekiz’i boş geçse de “en değerli oyuncu” unvanını aldı. Londra’daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.

Yaş olarak kendisinden iki yıl büyük rakiplere karşı mücadele eden genç yıldız adayı, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında boy gösterdi. Sercan Yıldırım, 2006 senesinin ilk bölümünde ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile İzmir’deki Ege Turnuvası’na katıldı. Takımının oynadığı tüm maçlarda gol atan Sercan, sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda ağlarını birer kez sarstı, 5-3’lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta bulduğu gollerle takımını 2-1’lik galibiyete taşıdı. Turnuvayı beş maçta bulduğu altı golle tamamlayan Sercan Yıldırım, “gol kralı” ve “en değerli oyuncu” olmayı başardı. Sercan, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ

Acun Ilıcalı, Pazartesi gecesi Galataport'ta gerçekleştirilen Survivor 2020'nin yarı finalinde finalistleri açıklamıştı.

Acun Ilıcalı ilk olarak Barış'ın finale kaldığını açıklamıştı.

Barış Murat Yağcı finalistlerden biri olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Barış Murat Yağcı duygularını "Çok çektik, çok bekledik, çok sabrettik, çok emek verdik. O yüzden burdaki herkesin özel olduğunu düşünüyorum." diyerek ifade etmişti.

Barış'ın konuşması sonrası Acun Ilıcalı, finale giden bir diğer isimi açıklamıştı.

Cemal Can Canseven'in Survivor finalistlerinden biri olduğu açıklanınca yarışmaya veda eden isim Yasin Obuz olmuştu.

Cemal Can isminin açıklanması sonrası şu "Çok güzel bir hikayeydi. Bu hikayede yer almak beni gururlandırıyor. Hepimiz ailelerimizin ve sevenlerimizin şampiyonu. Buralara kadar gelebildik. Çok guruluyum. Herkese teşekkürler" demişti.

Survivor 2020'nin büyük finalinde ise 5 buçuk ay boyunca izleyicisini ekrana bağlayan yarışmanın şampiyonu Cemal Can Canseven olmuştu.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynadı..Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.