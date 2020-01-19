"Bunun daha da üstüne koyarak oynamak istiyoruz"

"Önümüzdeki maçlarda da 3 puanı almaya çalışacağız"

"Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz"

Demir Grup Sivassporlu Yasin Öztekin, "İlk defa burada alkışlandım. Güzel şeyler bunlar. Karşı takım iyi oynadığında alkışlamak da gerekiyor bazen" dedi.

özel açıklamalarda bulundu.

"BUNUN DAHA DA ÜSTÜNE KOYARAK OYNAMAK İSTİYORUZ"

Takım olarak iyi bir performans sergilediklerini ve Beşiktaş'a çok fazla pozisyon şansı tanımadıklarını ifade eden Öztekin, "Öncelikle bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten bu maça iyi hazırlandık. Zaten ilk yarıda da gösterdiler, çok iyi bir takımımız var. Bugün de zor bir maçtı. Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zor oluyor. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Çok fazla pozisyon vermedik, 2'nci yarı da 1-2 tane pozisyonu vardı Beşiktaş'ın. Bunun daha da üstüne koyarak oynamak istiyoruz, sonunda da neler olduğunu göreceğiz" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA DA 3 PUANI ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Oyuna girdiği andan itibaren elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Ben uzun zamandır oynamadım. 10 kişiyken maça girmek biraz daha sıkıntı oluyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Gitgelli bir maç oldu, pozisyonlar da yakaladık. Keşke 1 tane daha atsaydık ama 2-1 yendik. Önümüzdeki maçlarda da 3 puanı almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Maç sonunda Beşiktaş taraftarlarının kendilerini alkışladığının hatırlatılması üzerine ise Yasin Öztekin, "Tabii ki Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz. İlk defa burada alkışlandım. Güzel şeyler bunlar. Karşı takım iyi oynadığında alkışlamak da gerekiyor bazen" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yasin Öztekin'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA