Yasin Reis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Reis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasin Reis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasin Reis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasin Reis 16 Mayıs 1995 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasin Reis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Yasin Reis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yasin Reis'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yasin Reis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasin Reis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yasin Reis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasin Reis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2013 yılında Düzyurtspor

6 Ocak 2015 yılında Arsinspor

6 Temmuz 2015 yılında Düzyurtspor

15 Ocak 2016 yılında Yomra Spor

27 Ağu 2016 yılında Kırıkhanspor

22 Ağu 2017 yılında Yomra Spor

10 Ocak 2019 yılında Karaköprü Bld

15 Temmuz 2019 yılında Turgutluspor

6 Ocak 2020 yılında Karaköprü Bld

27 Ağu 2020 yılında Mardin Fosfat

9 Ağu 2021 yılında Büyük Anadolu

1 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

12 Ocak 2023 yılında Edirnespor

Yasin Reis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasin Reis şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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