Yasin Salmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Salmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasin Salmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasin Salmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasin Salmani 27 Şubat 2002 tarihinde Gorgan, Golestan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da یاسین سلمانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasin Salmani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Yasin Salmani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 2 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Yasin Salmani'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yasin Salmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasin Salmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yasin Salmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasin Salmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sepahan FC U19

2 Şubat 2019 yılında Sepahan

Yasin Salmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasin Salmani şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Yasin Salmani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

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